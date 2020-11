Cagliari. In arrivo nuovi medici alla Cittadella della Salute

Giovani laureati in Medicina e Chirurgia, andranno a rafforzare il team di medici della Cittadella per fronteggiare l'emergenza sanitaria

Di: Giammaria Lavena

Alla Cittadella della Salute di Cagliari arrivano forze fresche: nel centro Covid del padiglione N, sono da oggi operativi i medici neoassunti, che andranno a rafforzare il team per il tracciamento dei contagi.

Si tratta dei giovani neolaureati in Medicina e Chirurgia, che hanno preso parte al bando pubblicato qualche giorno fa da Ares-Ats per l'assunzione a tempo determinato di 500 medici per fronteggiare l'emergenza sanitaria che sta colpendo l'Isola.

Le prime ad arrivare due dottoresse, che, dopo un breve periodo di formazione, si occuperanno del 'contact tracing', ossia del tracciamento dei positivi, in collaborazione coi colleghi già presenti nel punto Covid allestito in via Romagna. Nei prossimi giorni il centro sarà rafforzato con l'arrivo di ulteriore personale: cinque laureati in Medicina e Chirurgia, anch'essi selezionati attraverso il bando.