Detenuti di Badu ‘e Carros realizzano manufatti per la giornata contro la violenza sulle donne

Un’iniziativa che ha coinvolto i detenuti di alta sicurezza: ecco cosa è stato realizzato in carcere

Di: Alessandro Congia

Anche quest'anno i vertici dell'istituto penitenziario di Badu ‘e Carros, a Nuoro, presieduto dalla direttrice la dottoressa Patrizia Incollu e dal Comandante della Polizia Penitenziaria, il Commissario Capo Manuela Cojana, hanno coordinato la realizzazione di un progetto che simboleggia la lotta contro la violenza sulle donne. Un progetto tutto al femminile che simboleggia la volontà di sensibilizzare il più possibile tutte le persone su un tema così delicato.

Il Comandante del Reparto Manuela Cojana (nella foto), in veste di referente regionale delle Pari Opportunità, ha sottolineato l'importanza di una costante attività necessaria a coinvolgere l'opinione pubblica su un tema che ancora oggi presenta indici di attuazione molto elevati. "Ogni giorno in qualche parte del mondo – dice - troppe donne muoiono per volontà di chi dovrebbe amarle".

Da qui l'idea di coinvolgere nella realizzazione dei manufatti i detenuti del reparto di alta sicurezza, a differenza dell'anno scorso ove il progetto realizzato dalla falegnameria proveniva dalle mani dei detenuti di media sicurezza.

Oggi la rappresentazione di una scarpetta rossa fatta con i cartoncini colorati di rosso, le rose create a mano con il raso rosso e una lunga poesia che mai come questa giornata esprime il cordoglio sulla violenza domestica e non, che ancora tocca moltissime donne.