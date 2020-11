Dalla Regione un nuovo portale per il tracciamento dei contagi

Iniziativa della Regione. Sale a 366 numero medici neoassunti

Di: Redazione Sardegna Live

L'assessorato regionale alla Sanità metterà in pista da domani un nuovo portale che permetterà ai sindaci di avere le comunicazioni in tempo reale sui dati dei positivi al Covid-19. Il nuovo sistema, più tempestivo, è volto a migliorare il tracciamento dei contagi.

Lo annunciano l'assessore Mario Nieddu e dal commissario straordinario dell'Ares-Ats, Massimo Temussi, a margine dell'audizione in commissione Sanità del Consiglio regionale. "A dieci giorni dalla delibera del piano della Giunta a 40 giorni, possiamo dire che il cronoprogramma regge - ha detto il commissario -, domattina saranno trasferiti altri pazienti dall'ospedale Marino, che è diventato Covid hospital".

Prosegue anche l'assunzione dei medici non specializzati che hanno risposto al bando dell'Ats per 500 posti. "In questo momento i neoassunti sono 360, e di questi 60 prendono servizio oggi. Hanno bisogno di fare un pò di training - ha spiegato Temussi - ma nell'arco di una settimana saranno in grado di raggiungere obiettivi positivi sul fronte della medicina territoriale e del tracciamento dei contagi".