Furto di alcolici al Carrefour, scatta una denuncia: incensurato nei guai

I vigilantes hanno seguito le mosse dell’uomo e hanno immediatamente avvisato i Carabinieri

Di: Alessandro Congia

Non è certo la prima volta che si verifica un episodio simile. Ieri a San Sperate, a conclusione di un intervento richiesto dagli interessati sull’utenza 112 e di alcuni accertamenti in loco, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà per furto aggravato un 32enne algerino, domiciliato presso il Cas (ex scuola di Polizia Penitenziaria di Monastir), allo stato incensurato in Italia.

L’uomo, verso le ore 17:30 circa, presso il centro commerciale “Carrefour”, situato sulla ss.131 km.15+600, aveva sottratto e si era impossessato di alcune bottiglie di alcolici per un valore complessivo di 40 euro. La refurtiva è stata interamente recuperata dalle guardie giurate della Vigilanza Tiger e restituita all’avente diritto. L’uomo è stato condotto in caserma, identificato e riportato al centro di accoglienza presso il quale domicilia. I beni che aveva sottratto non erano certo di prima necessità. Avrà un processo al Tribunale di Cagliari.