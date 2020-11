Anziana cade in casa, soccorsa dai Vigili del fuoco

La porta di casa chiusa a chiave dall'interno

Di: Redazione Sardegna Live

La squadra di pronto intervento "5A" del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Iglesias è intervenuta intorno alle 12 in via Fratelli Bandiera, a Iglesias, per soccorrere una donna caduta nel suo appartamento. La porta di casa chiusa a chiave dall'interno.

Gli operatori giunti sul posto sono saliti sul tetto della palazzina tramite un lucernaio del vano scala e, con attrezzature in dotazione alle squadre di soccorso e tecniche SAF, si sono calati tra un piano e l'altro per poi accedere all'appartamento affidando finalmente la donna agli operatori sanitari inviati dal 118. Questi hanno provveduto al trasporto in ospedale per i controlli e le cure del caso.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Iglesias.