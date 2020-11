Covid: Sardegna trasmette il piano vaccini, per l'Isola 80mila dosi

Piano vaccinale trasmesso al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri

Di: Redazione Sardegna Live

Anche la Regione Sardegna ha il suo piano vaccinale, che è stato trasmesso al commissario per l'emergenza Domenico Arcuri.

"Per iniziare alla Sardegna saranno inviate ottantamila dosi utili a vaccinare 40mila persone", conferma all'Ansa l'assessore alla Snità Mario Nieddu. Il carico che dovrebbe arrivare nell'Isola a partire da fine gennaio 2021.

Arcuri aveva chiesto alle Regioni, per ogni Provincia, il numero dei presidi ospedalieri dove si ritiene che il vaccino possa essere consegnato e somministrato, il numero di personale all'interno di ciascun presidio, la disponibilità all'interno di congelatori in grado co conservare le dosi a -75°C, e il numero delle residenze per anziani. L'assessore ha specificato che non tutte le aziende hanno i congelatori.