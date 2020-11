Covid, funzionario positivo in Comune, screening dei dipendenti fa tirare un sospiro di sollievo: tamponi negativi

Lo fa sapere la sindaca Paola Casula alla popolazione, dopo l’attività di monitoraggio e la sanificazione dei locali comunali

Di: Alessandro Congia

La comunicazione confermata nel palazzo municipale di Guasila, guidato dalla sindaca Paola Casula, fa tirare un sospiro di sollievo. In questi giorni, la positività al Coronavirus di un funzionario in forza negli uffici comunali, ha fatto scattare l’immediato protocollo di sicurezza, che in casi come questi, prevede precauzionalmente l’attività di monitoraggio-screening mediante tampone.

Dopo la chiusura degli uffici comunali e l’adeguata profilassi di sanificazione, l’Ats ha dato disposizione per i dipendenti (che pare non fossero comunque in stretto contatto col la persona interessata), di effettuare i tamponi. Oggi, l’esito che da speranza e coraggio, gli esiti hanno dato negatività al virus di tutti i soggetti ‘tamponati’.