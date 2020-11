Non rispettano il coprifuoco, i Carabinieri li sanzionano

Controlli a tappeto per il rispetto del Dpcm

Di: Aessanddro Congia

Ieri ad Iglesias, nel corso di normali servizi di controllo del territorio, i carabinieri dell'Aliquota Radiomobile della locale Compagnia, nel corso di un servizio per il contenimento del fenomeno epidemiologico da Covid-19, hanno sanzionato un 25enne, residente a Gonnesa, disoccupato, gravato da precedenti denunce.

Il ragazzo è stato sorpreso, in Corso Matteotti a Gonnesa sprovvisto di mascherina protettiva. Alle successive ore 23:35, ad Iglesias, militari dello stesso reparto, nel corso di un servizio per il contenimento del diffondersi della pandemia in atto, hanno sanzionato amministrativamente con i canonici 400 euro, rispettivamente un 29enne cameriere ed una 19enne studentessa del luogo. Entrambi venivano sorpresi a circolare in via Amelia Melis De Villa senza giustificato motivo, in orario non consentito, non rispettando le normative vigenti.