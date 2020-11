Siniscola. In fiamme trattore agricolo, gravi danni

L'intervento dei Vigili del fuoco ha fatto si che le fiamme non si propagassero nelle zone limitrofe. Non si esclude l'ipotesi di un incendio doloso

Di: Giammaria Lavena

Alle 19 circa i Vigili del fuoco di Siniscola sono intervenuti in località "Su Poiu e s'omine", per estinguere le fiamme che hanno coinvolto un trattore agricolo, parcheggiato all’interno di un ricovero, posto in aderenza ad una abitazione rurale.

Gravi i danni riportati dal mezzo, nonostante il rapido intervento della squadra di soccorso, che comunque ha scongiurato la propagazione delle fiamme ai locali limitrofi.

Sul posto anche i Carabinieri di Siniscola. Sono ancora da accertare le cause che hanno originato il rogo. Non si esclude comunque l’origine dolosa dell'incendio.