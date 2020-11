Olbia. In casa cocaina: arrestato 31. Nei guai anche il padre 60enne

Colto in flagrante mentre forniva una dose di cocaina. Durante le perquisizioni nell'abitazione, il padre dell'arrestato avrebbe opposto resistenza ai carabinieri: denunciato

Di: Giammaria Lavena

Nella tarda mattinata di sabato, ad Olbia, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato un disoccupato olbiese di 31 anni, poiché in via Salieri sarebbe stato sorpreso a fornire una dose di cocaina ad un disoccupato, anche lui olbiese, di 49 anni.

A seguito della perquisizione presso l’abitazione dell’arrestato sarebbero stati rinvenuti ulteriori 5 grammi di cocaina, sostanza da taglio, 2 flaconi di metadone, 2 bilancini di precisione e materiale da confezionamento.

Durante le operazioni di controllo, il padre dell’arrestato, olbiese di 60 anni, avrebbe opposto resistenza attiva agli operanti con lo scopo di impedire il regolare svolgimento della perquisizione, e per questo è stato a sua volta denunciato per resistenza a pubblico ufficiale.

L’arrestato ha subito oggi l’udienza di convalida, dove è stata disposta la misura dell’obbligo di firma.