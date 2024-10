Ussaramanna. Scomparso da oltre una settimana, ricerche in corso per Ignazio Atzeni

Non si fermano le ricerche per il 76enne che ha fatto perdere le proprie tracce tra l’11 e il 13 ottobre. Il sindaco: “Ci sentiamo un po' tutti responsabili”

Di: Stefano Soro

Il piccolo paese di Ussaramanna, nel sud Sardegna, sta vivendo giornate di apprensione perché da più di una settimana non si hanno notizie del signor Ignazio Atzeni.

76 anni, falegname in pensione, Ignazio vive da solo a Ussaramanna. La sua scomparsa è collocata tra l'11 e il 13 ottobre: non vedendolo più passeggiare in zona, i vicini si sono preoccupati e hanno dato l’allarme. La sua cassetta della posta è stata trovata piena e, all’interno della casa, la tv era accesa.

Secondo quanto riferito da chi lo conosce, il signor Ignazio cammina molto curvo e con passo svelto. È inoltre un grande camminatore, per cui potrebbe trovarsi anche a molti chilometri dal proprio paese. Gli ultimi avvistamenti risalirebbero a sabato 12 ottobre, a Villamar, e a giovedì 17 ottobre, a Sardara ma al momento del 76enne non c’è traccia.

Nelle ricerche sono impegnati carabinieri, Vigili del fuoco, Protezione civile e Barracelli e si sta battendo proprio la zona di Sardara. “L'Amministrazione Comunale chiede gentilmente la collaborazione di tutti i cittadini. Coloro i quali avessero sue notizie, chi avesse nei giorni scorsi visto o semplicemente notato qualcosa di particolare in merito a sig. Ignazio è pregato di condividere le informazioni in suo possesso con le forze dell'ordine o con l'Amministrazione stessa, al fine di agevolare le ricerche il più possibile. Si richiede massima disponibilità verso le forze dell'ordine e di chi si occuperà delle ricerche” si legge in un post pubblicato nei giorni scorsi nella pagina istituzionale di Ussaramanna.

“Anche con le squadre della nostra Protezione civile stiamo cercando di coprire una zona più ampia possibile – fa sapere il sindaco di Ussaramanna, Marco Sideri – Sicuramente è una situazione abbastanza triste, soprattutto perché si tratta di una persona anziana, che peraltro viveva da sola. Ci sentiamo un po' tutti responsabili perché si dice spesso che nella società d’oggi si sta attenti a molte cose e invece in questo caso un anziano è svanito nel nulla. Mi auguro comunque che questa storia abbia un lieto fine e tutte le persone coinvolte in questi giorni sono impegnate per questo”.