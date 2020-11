Minacce a Solinas e all’assessore alla Sanità. Michele Pais: “Solidarietà del Consiglio e ferma condanna”

“Gesti reiterati che non raggiungeranno certo l’obiettivo di diffondere diffidenza e un clima di incertezza”

Di: Alessandro Congia

Il Presidente del Consiglio regionale Michele Pais, anche a nome dell’Assemblea, ha espresso piena solidarietà al Presidente della Regione Christian Solinas e all’assessore regionale alla sanità Mario Nieddu destinatari di alcune scritte minacciose comparse questa notte a Cagliari sui muri di cinta di Villa Devoto, sede di rappresentanza della Giunta regionale.

“Queste reiterate intimidazioni - scrive il Presidente Pais, ricordando l’episodio simile avvenuto sempre a Cagliari il 5 novembre - non raggiungeranno certo l’obiettivo di diffondere diffidenza e un clima di incertezza ma, al contrario, saranno da stimolo per proseguire uniti nell’azione che tutte le Istituzioni ormai da mesi stanno portando avanti per superare la difficile situazione sanitaria della Sardegna”.