Olbia. Nessuna schiusa a Capo Comino: le uova di Caretta Caretta sotto osservazione

Biologi e volontari trasferiscono le uova di tartaruga in laboratorio per favorire lo sviluppo embrionale in condizioni controllate

Di: Redazione Sardegna Live, foto simbolo

Sulla spiaggia di Capo Comino sono state rinvenute 122 uova di tartaruga marina Caretta Caretta, suscitando grandi aspettative e attenzioni da parte dei biologi dell'Area Marina protetta di Tavolara Punta - Coda Cavallo.

Nonostante siano trascorsi 75 giorni dal ritrovamento del nido avvenuto il 4 agosto, nessuna tartaruga è ancora emersa. Volontari e personale della Capitaneria di porto, con il supporto del Comune di Siniscola, hanno costantemente monitorato lo stato del nido.

Recentemente i biologi dell'Amp, insieme ai responsabili scientifici del Centro di recupero del Sinis delle tartarughe e mammiferi marini, e con l'aiuto del Corpo Forestale di Siniscola, hanno ispezionato la camera del nido trovando tutte le uova intatte.

Le uova sono state trasferite in un laboratorio del Cnr di Oristano per essere messe in incubatrice e monitorate per almeno altri dieci giorni. Gli esperti dell'Area Marina protetta sperano che, se vi fosse uno sviluppo embrionale, possa completarsi in condizioni controllate, ma sottolineano che la natura segue la propria logica indipendentemente dall'intervento umano.