“Per i funerali di Steven e Angelica aiutatemi a radunare più moto e scooter possibili, come avrebbe voluto mio fratello”

Un post di Claudia, la sorella del 18enne morto sulla ss.196 in auto con la fidanzatina 17enne: ecco la data della santa messa, che avrà luogo a Villacidro

Di: Alessandro Congia

“Sono la sorella di Steven martedì alle ore 15, nella parrochia di Santa Barbara, ci sarà il funerale di Steven e Angelica, vorrei che mi aiutaste a radunare più moto e scooter possibili come avrebbe voluto lui. Vorrei che gli facessimo sentire le sgasate fino al paradiso. Ve ne sarei davvero grata. Condividiamo per i nostri angeli”.

Così, sui social, la sorella di Steven, Claudia Corbini, che annuncia la data dei funerali dei due giovanissimi fidanzatini, morti nel terribile incidente stradale avvenuto qualche giorno fa, sulla ss.196, in territorio di Villasor. Un tam tam che sta letteralmente facendo il giro del web, tanto è l’affetto è la stima che tantissime persone nutrivano nei confronti delle due giovani vittime e per i loro familiari.

Un destino crudele li ha strappati troppo presto alla vita, loro, che si amavano e che avevano costruito un bellissimo progetto, quello di finire casa a Villacidro e di andare a viverci, insieme al bimbo che Angelica aspettava già da qualche mese. Da Sant’Elia fino a Villacidro, due comunità avvolte nella tristezza e nel dolore, ma per Steven e Angelica non mancherà il rumore di scooter e moto, la passione per le due ruote che il 18enne nutriva da anni. Domani, martedì 24 novembre 2020, ore 15, a Villacidro, (Parrocchia Santa Barbara), avranno luogo funerali.

Qui potete leggere il servizio completo sul tragico incidente mortale: https://www.sardegnalive.net/news/in-sardegna/55316/due-angeli-volati-in-cielo-troppo-presto-il-dolore-per-la-morte-steven-e-angelica