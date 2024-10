Meteo: in Sardegna una settimana di pioggia, ma con temperature sopra la media

Maltempo anche nel weekend con piogge anche forti e venti di scirocco che faranno risalire il termometro quasi ovunque in Italia

Di: Redazione Sardegna Live

La settimana appena cominciata sarà caratterizzata da piogge e temporali, ma con temperature decisamente sopra la media. Lo afferma Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. La colonnina di mercurio segnerà 24°C al Nord, 25°C al Centro e picchi di quasi 30°C al Sud.

"L'anomalia termica - afferma - oscilla tra i +3°C e i +4°C con valori leggermente più alti su Alpi e regioni adriatiche. All'orizzonte, per tutta la settimana, prevediamo ancora un periodo sopra media termica anche se non mancheranno nubi e piogge".

In particolare, nelle prossime ore, sono attese precipitazioni intense sulla Sicilia in via di esaurimento. La perturbazione risalirà poi dal meridione verso la Toscana centro-meridionale toccando il Lazio (anche Roma), la Campania e localmente la Calabria tirrenica.

Al Nord, e in particolare sull'Emilia Romagna il tempo sarà asciutto. Dal pomeriggio i fenomeni si sposteranno ancora un po' verso nord, con qualche rovescio atteso nuovamente in Emilia Romagna, dalla Toscana fino al Cilento e verso la Sardegna orientale dove nella notte potrebbe essere intenso. Mercoledì sono previsti, ad esempio, 26°C a Napoli e troveremo gli ombrelli ancora aperti soprattutto tra Marche ed Emilia Romagna e in Sardegna.

Giovedì il contesto sarà un po' più soleggiato ma sulle regioni centrali continuerà a piovere. Soprattutto in Toscana, Umbria, Marche e Lazio è prevista una giornata uggiosa e umida mentre al Sud il tempo sarà di nuovo soleggiato quasi ovunque. Maltempo anche nel weekend con piogge anche forti sul Nord-Ovest e venti di Scirocco che faranno risalire il termometro quasi ovunque.

LE PREVISIONI DI ARPAS SARDEGNA

Previsioni per oggi, martedì 22 ottobre: precipitazioni a carattere di rovescio o temporale, con cumulati deboli. Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi.

Previsioni per domani, mercoledì 23 ottobre: cielo nuvoloso con precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con cumulati localmente moderati in particolare sul settore orientale e meridionale.

Temperature pressoché stazionarie. Venti deboli o localmente moderati dai quadranti orientali. Mari molto mossi.

Tendenza per i giorni successivi: le giornate di giovedì e venerdì saranno caratterizzate da cielo nuvoloso con probabili precipitazioni. Le temperature non subiranno variazioni significative. I venti soffieranno deboli orientali. I mari saranno generalmente mossi o molto mossi.