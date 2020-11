Senorbì. In possesso di marijuana e cocaina: nei guai due 18enni

La perquisizione dei carabinieri intorno alle 22 di ieri sera

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Senorbì, alle 22 circa, in località “Santa Mariedda”, i carabinieri della locale Stazione, durante un servizio preventivo di controllo del territorio, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari due 18enni studenti del luogo, incensurati, quali assuntori di sostanze stupefacenti.

Gli stessi, a seguito di perquisizione personale, sarebbero stati trovati rispettivamente in possesso, il primo di mezzo grammo di marijuana, il secondo di 0,3 grammi di cocaina, sostanze poste sotto sequestro e debitamente custodite, in attesa di essere versate per le analisi tossicologiche.

Per i due si prevedono forti rallentamenti al prossimo conseguimento della patente di guida, attesa la loro inaffidabilità conseguente alla precoce dipendenza da stupefacenti.