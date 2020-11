Covid. Sassari: supermercato sanzionato per la quinta e sesta volta nel weekend

L'attività prosegue imperterrita nell'inadempimento alle normative anti-Covid: altre due sanzioni sabato e domenica, per un totale di sei. Sanzionati anche venti cittadini per mancanza di mascherina e assembramenti

Di: Giammaria Lavena

Proseguono a Sassari i controlli della Polizia locale finalizzati a far rispettare le normative anti-Covid. Sabato e domenica gli agenti hanno sanzionato per la quinta e sesta volta un supermercato dentro un centro commerciale. Si tratta della stessa attività già sanzionata nei due precedenti fine settimana, da quando è entrato in vigore l’ultimo Dpcm.

Per quanto riguarda le sanzioni ai cittadini, questo fine settimana si è registrato un netto calo (20) rispetto a quello precedente (90). Ancora una volta l’età media è stata molto bassa, con diversi minorenni.

Quindici sanzioni da 400 euro ciascuna sono state comminate venerdì sera tra via Adelasia (cinque), piazza Mercato (sei), corso Angioy, Emiciclo e viale Amendola. Sabato altre cinque sanzioni tutte a giovanissimi, tra piazza santa Caterina e piazza d’Italia. Oltre a non portare la mascherina e a creare assembramenti, alcuni consumavano alimenti e bevande per strada in tarda serata.