Serrenti. Inadempienza alle normative anti-Covid: numerose sanzioni ieri

Inutilizzo della mascherina, uscita di casa oltre orario stabilito e possesso di sostanze stupefacenti: i controlli dei carabinieri della Stazione di Serrenti hanno portato a numerose segnalazioni e sanzioni

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Serrenti, i carabinieri della locale Stazione, nell’ambito di predisposti servizi di monitoraggio del rispetto delle normative anti-Covid, hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari e sanzionato amministrativamente un 46enne operaio del posto, in quanto notato accedere all’interno del centro commerciale “Amelia” a insegna Coop, senza indossare la mascherina protettiva. Per lui è scattata la sanzione da 400 euro.

Sempre a Serrenti sono stati segnalati due operai incensurati che, sottoposti a specifico controllo, non rispettavano l’obbligo di permanere nella propria abitazione dopo le ore 22. Nei guai anche un 36enne ed un 35enne, entrambi operai incensurati, in quanto assuntori di sostanze stupefacenti. Questi, la scorsa notte, entrambi a piedi e con fare sospetto (cercavano di sottrarsi alla vista dei carabinieri), a seguito di perquisizione personale sarebbero stati trovati in possesso, all’interno dei rispettivi portafogli, il primo di un involucro contenente 1,7 grammi di marijuana, il secondo di una dose di cocaina.

Le sostanze stupefacenti sono state poste sotto sequestro amministrativo, assunte in carico e custodite presso l’Arma di Serrenti, in attesa di essere inviate per le analisi tossicologiche di un laboratorio competente. I due inoltre verranno sanzionati per l’inosservanza della normativa per il contenimento della pandemia, dal momento che giravano di notte senza validi motivi.