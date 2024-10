Olbia, pronto soccorso in bilico: attesa per le decisioni della Regione

La carenza di medici strutturati e il mancato rinnovo dei contratti con i medici "a gettone" minacciano il futuro del pronto soccorso del Giovanni Paolo II. La Regione chiamata a intervenire

Di: Redazione Sardegna Live

Il futuro del pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia appare sempre più incerto a causa della mancanza di medici strutturati e dei contratti in scadenza con i medici "a gettone". Attualmente, le normative regionali impediscono il rinnovo dei contratti con la cooperativa che gestisce il pronto soccorso, mettendo a rischio la copertura dei turni notturni.

Ciò potrebbe portare a un'assenza di servizio o a gravi carenze durante gli orari di chiusura, se non si troverà una soluzione. La questione è stata portata all'attenzione della Regione, che dovrà valutare la possibilità di prorogare i contratti per i casi più urgenti o individuare un'altra soluzione per garantire il servizio nelle ore notturne.

Questa sera si terrà a Cagliari una riunione tra i responsabili della sanità regionale e i direttori delle Asl sarde per discutere della situazione dei pronto soccorso in tutta l'isola. Il reparto emergenze di Olbia ha registrato un elevato numero di accessi durante i mesi estivi, con picchi di oltre 10mila prestazioni, soprattutto a luglio e ad agosto.

Durante il periodo intorno a Ferragosto si sono verificati anche picchi di accessi fino a 280 in un solo giorno, con un solo medico strutturato per turno affiancato da medici a gettone e infermieri specializzati. Tuttavia, la situazione potrebbe cambiare se non verrà trovata una soluzione in tempi brevi durante la riunione di questa sera a Cagliari.