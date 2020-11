Tamponi a tappeto a Urzulei: 10 i positivi

Sono 680 i tamponi effettuati sulla popolazione

Di: Redazione Sardegna Live

Dieci nuovi casi di coronavirus si sono riscontrati a Urzulei. Sei cittadini residenti e quattro esterni sono risultati positivi dopo i 680 tamponi effettuati ieri mattina, in modalità drive-in, presso il campo sportivo Bingiamanna dal personale di Usca Ogliastra e dell'Igiene pubblica dell'Assl di Lanusei.

Nel paese riapriranno scuole, bar e pizzerie. Il sindaco Ennio Arba ha espresso "estrema soddisfazione per la buona riuscita dell'iniziativa, desideriamo ringraziare tutte le persone coinvolte per l'impegno dimostrato; in particolare si ringraziano i medici Natalino Meloni, direttore dell'Usca, Ugo Stochino, responsabile del servizio di Igiene pubblica dell'Assl, Manuela Incollu, Stefania Splandesci e Roberta Puddu, tutti gli infermieri coinvolti, i volontari di Urzulei, la compagnia barracellare e i dipendenti comunali che si sono adoperati anche nei giorni scorsi per la realizzazione della giornata".