Ondata di maltempo su tutta l'Italia, violente piogge a Sud fino a martedì

Week end di maltempo su tutta l'Italia, ma i nubifragi colpiranno principalmente il Sud

Di: Redazione Sardegna Live

Via a un week end caratterizzato da un estremo maltempo su tutta l'Italia, ma i nubifragi colpiranno soprattutto il Sud fino a martedì per l'arrivo di un ciclone sul medio-basso Tirreno. E' la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

"Vivremo un sabato difficile - spiega Gussoni - con allerte rosse, nubifragi al Sud, al Nord-Est, ma a macchia di leopardo un po' su tutte le regioni: avremo la possibilità di rovesci persistenti sull'Emilia Romagna e non si escludono brevi ma forti acquazzoni anche sulla Capitale, mentre le zone, probabilmente, meno interessate da piogge intense saranno limitate alla Sardegna e all'estremo Nord-Ovest".

Veri e propri nubifragi sono poi attesi fino al mattino del sabato in Sicilia meridionale, Calabria e Salento, ma anche sull'Alto Adriatico, in Emilia e tra Roma e Napoli. Nel pomeriggio ulteriore peggioramento anche in Emilia Romagna verso Lombardia e Piemonte.

Domenica 20 ottobre il ciclone si sposterà lentamente verso sud: al mattino il centro della bassa pressione sarà posizionato intorno alla Sicilia e causerà piogge forti su Alpi occidentali, Sardegna orientale, Sicilia, Calabria ionica, Basilicata e Puglia con particolare attenzione anche a tutto il Metaponto e il Golfo di Taranto. Con questo ciclone avremo anche venti forti e mareggiate in particolare sulla Calabria ionica, epicentro previsto di questa fase di estremo maltempo.

Anche l'inizio della settimana sarà caratterizzata da questa situazione difficile al Sud: si temono alluvioni estese, fenomeni violenti e mareggiate specie su Calabria e Sicilia fino a martedì, "ma dovremo monitorare attentamente la situazione: la traiettoria di questi 'cicloni mediterranei' è piuttosto difficile da decifrare con precisione", avverte il meteorologo.

Negli ultimi giorni sono state registrate piogge di circa 300 mm in Liguria in pochissime ore, e addirittura giovedì notte in Toscana vicino a Piombino sono caduti 120 mm in 1 sola ora (120 litri per metro quadrato): "Questi numeri sono tropicali, non da clima mediterraneo, e rappresentano un'ulteriore conferma del cambiamento climatico in atto. Tra qualche anno, anche in Italia - commenta Gussoni - sembrerà di essere a Bangkok, usciremo di casa ad ottobre con il sole, tanta afa e 30°C e, dopo 10 minuti, ci ritroveremo sotto una pioggia monsonica e alluvioni lampo".