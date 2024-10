Cagliari. Sbattono contro un palo poi su un muro: tre giovani feriti

Incidente in via Vesalio, due ragazzi si trovano in gravi condizioni

Di: Redazione Sardegna Live

Grave incidente, alle prime luci dell’alba, in via Vesalio, a Cagliari. Tre ventenni sono rimasti feriti, due in maniera grave, dopo che l’auto sulla quale erano a bordo ha sbattuto prima contro un palo della luce dello spartitraffico poi contro il muro di un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno estratto dalle lamiere i feriti e li hanno affidati al personale sanitario del 118. Due sono stati portati in codice rosso al Brotzu, l’altro in codice giallo. Sulla ricostruzione della dinamica sono al lavoro gli agenti della Polizia locale.