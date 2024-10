Ottobre rosa: visite senologiche gratuite a Sassari per la prevenzione del tumore al seno

L'AOU offre due giornate di visite gratuite per sensibilizzare sull'importanza della diagnosi precoce e migliorare le probabilità di guarigione

Di: Redazione Sardegna Live

Ottobre rosa è un'iniziativa globale che si concentra sulla sensibilizzazione e la prevenzione del tumore al seno, coinvolgendo milioni di donne in tutto il mondo. In Italia, il tumore al seno rimane la forma più diffusa tra le donne, con 56.000 nuovi casi diagnosticati annualmente.

Nonostante l'aumento dei casi, la percentuale di guarigione è notevolmente migliorata grazie ai progressi medici e alla diagnosi precoce resa possibile da visite senologiche e programmi di screening mammografico sempre più diffusi.

In occasione del mese della prevenzione del tumore al seno, l'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha organizzato due giornate di visite senologiche gratuite il 21 e il 24 ottobre dalle 9:00 alle 16:00 presso la Breast Unit al piano terra della seconda stecca bianca in viale San Pietro 43.

Il direttore della Breast Unit, Alessandro Fancellu, ha sottolineato l'importanza della diagnosi precoce e le elevate probabilità di guarigione per le forme iniziali di tumore al seno. Le Breast Unit rappresentano un modello avanzato nel trattamento del tumore al seno, offrendo percorsi diagnostico-terapeutici personalizzati per le pazienti. Curare il tumore al seno all'interno di una Breast Unit aumenta significativamente le probabilità di guarigione. La Breast Unit dell'Aou di Sassari, istituita nel 2023, è l'unica ufficialmente costituita nel Nord Sardegna e fa parte di Senonetwork, la rete delle Breast Unit italiane che rispettano gli standard europei.

L'Azienda ospedaliero universitaria di Sassari ha sviluppato l'attività clinica della senologia negli ultimi anni, riducendo i tempi di attesa per interventi chirurgici e implementando la chirurgia robotica per trattamenti innovativi.

La Breast Unit offre un approccio globale alle pazienti, accompagnandole in tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla riabilitazione, offrendo anche supporto psicologico. La struttura accoglie donne che desiderano visite preventive, che hanno segnalato noduli o cambiamenti al seno, che sono già in cura per un tumore o che cercano una seconda opinione, inclusi i casi ad alto rischio eredo-familiare. Le visite possono essere prenotate tramite il numero verde 800 55 99 88 o via mail a breast.unit@aouss.it fino a esaurimento posti disponibili.