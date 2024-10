Arzachena. "Mi hanno rubato l'auto", invece il DNA svela la verità: denunciato un giovane

I Carabinieri scoprono che l'auto denunciata come rubata era in realtà coinvolta in un incidente a Porto Pollo

Di: Redazione Sardegna Live

I Carabinieri della Stazione di Arzachena hanno denunciato un giovane, attualmente indagato per simulazione di reato. Il ragazzo si era presentato agli Uffici della Stazione la mattina del 5 luglio per denunciare il presunto furto della sua auto.

Tuttavia, il racconto fornito ai Carabinieri ha sollevato dei dubbi. Infatti, l'auto segnalata come rubata è stata trovata abbandonata a Palau, a Porto Pollo, visibilmente danneggiata in seguito a un incidente stradale. Durante l'ispezione sul luogo dell'incidente, i Carabinieri hanno individuato diverse tracce di sangue sia all'interno che all'esterno dell'abitacolo.

Dopo aver rintracciato nuovamente il giovane, i militari hanno notato delle ferite contuse sui suoi avambracci. Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Tempio Pausania, hanno portato al prelievo di campioni biologici dell'indagato, i quali sono stati inviati ai colleghi del RIS di Cagliari per l'estrazione del DNA. Questo ha confermato che il profilo genetico corrisponde a quello trovato sull'auto incidentata.