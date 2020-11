Cagliari. Ubriaco al volante si schianta contro fermata autobus: denunciato 26enne

Due persone sedute in attesa del bus sono fortunatamente riuscite a scansarsi

Di: Giammaria Lavena

Ieri a Cagliari, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di alcuni accertamenti e di una breve indagine, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica, per guida in stato di ebbrezza e danneggiamento di un bene pubblico, un 26enne di Carbonia, disoccupato e gravato da precedenti denunce.

Questi, alla guida della sua auto in viale Marconi, all’altezza del civico 165, attorno alle 17,50, si sarebbe schiantato contro la pensilina della fermata degli autobus, danneggiandola gravemente. Due persone sedute in attesa del bus, fortunatamente, sono riuscite a scansarsi evitando l'impatto.

All’arrivo della gazzella dell’Arma, l’uomo sarebbe stato trovato in evidente stato di ebbrezza alcolica, come poi certificato dal successivo alcoltest effettuato tramite etilometro di ordinanza.