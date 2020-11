Cagliari. Rubava suppellettili e pezzi d'antiquariato: denunciato 32enne

Proseguono le operazioni della polizia mirate al contrasto di furti in appartamento

Di: Giammaria Lavena

La Polizia di Stato di Cagliari ha effettuato dei servizi mirati alla prevenzione e al contrasto dei furti in appartamento. All’indomani dell’arresto del ladro seriale di giovedì sera, i poliziotti della Squadra Volante hanno eseguito una serie di controlli e perquisizioni in città, recuperando altra refurtiva e denunciando un uomo di 32 anni per ricettazione. Gli oggetti recuperati, tra i quali diversi suppellettili in argento e pezzi di antiquariato e da collezione, sono stati restituiti ai legittimi proprietari.

La Polizia di Stato coglie l’occasione per ricordare ai cittadini l’importanza di seguire alcuni consigli, semplici ma utili per proteggere le proprie case dalle intrusioni. Innanzi tutto, "assicurarsi dell’efficacia delle barriere fisiche poste a protezione delle nostre abitazioni, quindi chiudere sempre bene porte e finestre quando usciamo. Se manchiamo per breve tempo lasciare qualche luce accesa aiuterebbe a scoraggiare qualche malintenzionato".

E ancora: "Non lasciare mai le chiavi sotto lo zerbino e chiedere ad una persona di fiducia che durante le nostre lunghe assenze ci svuoti ogni tanto la cassetta della posta. L’installazione di un sistema di video sorveglianza, inoltre, è sicuramente utile non solo per prevenire i furti ma anche, come lo è stato proprio in questo caso, per individuare in tempi rapidi i responsabili e avere così maggiori possibilità di recuperare gli oggetti rubati".

Gli agenti raccomandano inoltre "di conservare le immagini dei nostri oggetti più preziosi o comunque quelli a cui teniamo di più, ci aiuterà sicuramente nel recupero della refurtiva. Di fondamentale importanza, infine, è la collaborazione dei cittadini nel segnalare subito qualsiasi anomalia nel proprio quartiere o soggetti che ci possano destare sospetti. La Polizia di Stato è sempre a disposizione per raccogliere le richieste di aiuto e le segnalazioni dei cittadini".