Sequestrate in Sardegna sei slot machine, multe per 66mila euro

Blitz in tutta l'Isola dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: apparecchi non collegati alla rete telematica

Di: Redazione Sardegna Live

Sei apparecchi da divertimento, le cosiddette slot machine, sono stati sequestrati in quattro esercizi commerciali nelle province di Sassari, Cagliari e Sud Sardegna. E sanzione amministrativa di 66mila euro: in caso di mancato pagamento è anche prevista la chiusura per un periodo da 30 a 60 giorni, oltre la confisca degli apparecchi.

Stando a quanto riferito, le macchinette sono risultate illegali e da qui l'intervento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli: non erano collegate alla rete telematica Adm e permettevano di giocare su diverse piattaforme di gioco senza autorizzazioni.

Trattandosi di apparecchiature - come spiegato dall'Adm - che funzionano in totale evasione d'imposta, si provvederà anche al calcolo dell'imposta dovuta all'erario.