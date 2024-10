Teulada. Travolto da un’onda mentre stava pescando: muore un 40enne

Un'onda lo ha fatto cadere in acqua e la risacca lo ha portato al largo. L'amico che era con lui ha subito chiamato i soccorsi. Al lavoro la Guardia Costiera per ricostruire la tragedia

Foto d'archivio

Di: Redazione Sardegna Live

Un uomo di 40 anni di Settimo San Pietro (Cagliari) è morto tragicamente mentre pescava sugli scogli a Capo Malfatano (Teulada), sulla costa sud-occidentale della Sardegna. L'incidente è avvenuto quando è stato travolto da un'onda anomala che lo ha fatto finire in mare.

L'allarme è stato dato alle 9:30 mentre l'uomo si trovava con un amico a pescare sulle rocce. L'amico ha immediatamente chiamato i soccorsi e la Capitaneria di porto è intervenuta prontamente.

Grazie all'aiuto di una ditta di noleggio gommoni locale, il corpo del pescatore è stato recuperato e riportato a riva. Sul posto è arrivata anche un'equipe medica del 118, purtroppo non c'era nulla da fare se non constatare il decesso dell'uomo. La Guardia Costiera è ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.