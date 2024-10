Laconi celebra il 73esimo anniversario della canonizzazione di Sant’Ignazio: tre giorni di eventi e devozione

Laconi rende omaggio al Santo più venerato con una serie di eventi che ne celebrano la vita dedicata ai poveri e la sua eredità spirituale. Dal 19 al 21 ottobre

Di: Redazione Sardegna Live

Dal 19 al 21 ottobre si terranno a Laconi una serie di eventi incentrati sulla figura di Sant’Ignazio, per commemorare il 73esimo anniversario della canonizzazione del Santo più venerato in Sardegna per le sue elette virtù, i miracoli e un’attenzione unica verso le necessità dei poveri.

Le celebrazioni sono a cura del Coro Femminile Laconese, che festeggia il suo 10° anniversario dalla fondazione.

Programma delle celebrazioni. Sabato 19 ottobre:

Alle ore 19:00, nella Chiesa Parrocchiale, concerto corale. Parteciperanno:

- Coro N. S. di Bonaria di Cagliari, diretto dal M° Andrea Cossu

- Coro Polifonico Laconese, diretto dal M° Lorenzo Zonca

- Coro Femminile Laconese, diretto dal M° Nicola Lentis

Domenica 20 ottobre:

Alle ore 10:30, nella Chiesa Parrocchiale, si terrà una Santa Messa Solenne animata dal Coro N. S. di Bonaria di Cagliari, diretto dal M° Andrea Cossu.

Alle ore 19:00, presso il CineTeatro F. De André, il Coro Femminile Laconese presenterà “La Buona Novella” di Fabrizio De André, accompagnato dall’Ensemble d’archi “Accademia della Sardegna” e musicisti laconesi.

Lunedì 21 ottobre:

73esimo anniversario della canonizzazione di Sant'Ignazio



Alle ore 18:00, sempre nella Chiesa Parrocchiale, verrà celebrata la Santa Messa Solenne presieduta da P. Matteo Siro, Ministro Provinciale OFM Cappuccini di Sardegna e Corsica, animata dal Coro “Cantos de Jara” di Gesturi, diretto dal M° Nicola Cogoni. Questo evento chiuderà ufficialmente le celebrazioni per il 73° anniversario della canonizzazione di Sant’Ignazio.

Chi era Sant'Ignazio da Laconi?

Ignazio da Laconi, al secolo Vincenzo Peis, nacque nel 1701 a Laconi, centro della provincia di Oristano, Sardegna. Di umili origini, entrò nell'ordine dei Frati Cappuccini a Cagliari, dedicando la sua vita alla preghiera, all'assistenza dei poveri e alla cura dei malati. Grazie alla sua semplicità e umiltà, divenne presto noto per le sue virtù, tanto da essere ricordato come il "frate questuante", che raccoglieva offerte per i poveri.

La sua fama di santità si diffuse rapidamente e molte persone accorrevano da lui per ricevere consigli spirituali o semplicemente una parola di conforto. Morì il 11 maggio 1781 a Cagliari, lasciando dietro di sé una forte devozione popolare.

La canonizzazione

Sant’Ignazio da Laconi venne canonizzato il 21 ottobre 1951 da Papa Pio XII, dopo un lungo processo di beatificazione e canonizzazione che riconobbe i numerosi miracoli attribuiti alla sua intercessione. Da allora, è considerato uno dei santi più venerati in Sardegna.

Questa tre giorni di celebrazioni rappresenta un’occasione unica per rivivere la devozione e il legame con la figura del santo, attraverso la preghiera, la musica e il ricordo storico.