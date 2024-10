Impugnazione medici pensionati. Frau “Vergognoso atto contro la Sardegna”

Anche il vicepresidente del consiglio regionale commenta l'impugnazione: "Lede il diritto alla salute di tutti i sardi"

Di: Redazione Sardegna Live

“L’impugnazione da parte del Governo Meloni della legge approvata in Consiglio Regionale l'8 Agosto, per consentire ai medici pensionati di tornare temporaneamente in servizio sul territorio e prestare l'assistenza nei tanti comuni sprovvisti di medico di famiglia, è un atto vergognoso, ostile e incomprensibile”.

Così in una nota il vicepresidente del Consiglio regionale Giuseppe Frau. "Si tratta - scrive Frau - di una legge approvata in una situazione di emergenza che sta già dando i primi risultati, e ringraziamo i medici che si stanno mettendo generosamente a disposizione della popolazione".

Per l’esponente di “Uniti per Todde” questa impugnazione "lede il diritto alla salute di tutti i sardi", e ha annunciato che si opporrà con ogni mezzo a questo provvedimento del Governo nazionale "che crea ulteriore disagi nel settore sanitario isolano".