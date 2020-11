La truffa corre sul web, la vendita del gommone si rivela un raggiro: i Carabinieri denunciano una persona

Ecco cosa è accaduto

Di: Alessandro Congia

Non passa giornata senza che qualcuno incappi in una delle frequentissime truffe ordite sul web da astuti impostori per acquirenti malaccorti. Sarà forse per il fatto che in tempi di pandemia è meno rischioso rivolgersi a siti online per fare i propri acquisti, piuttosto che andare a rischiare dei contatti improvvidi all’interno dei centri commerciali, sarà che tanti non hanno idea di quali siano i pericoli o ingenuamente si fidano a priori degli sconosciuti, sarà che certi affari appaiono essere troppo convenienti per rinunciarvi, fatto sta che il numero delle truffe online va crescendo, così come l’azione di contrasto dell’Arma.

Così ieri, a San Gavino Monreale, a conclusione di un’indagine intrapresa, a seguito della denuncia di un 48enne del posto, i carabinieri della locale Stazione sono riusciti a risalire all’artefice di un raggiro informatico. Si tratta di un 49enne disoccupato della Provincia di Isernia, esattamente di Carpinone. Questi aveva posto in vendita un bel gommone su “subito.it”, chiedendo un anticipo da 100 euro per la consegna dell’imbarcazione, mentre altri 400 euro sarebbero stati spediti alla consegna dell’oggetto.

Il mezzo della transazione è sempre un bonifico su carta “Postepay Evolution”. Naturalmente, ricevuto l’anticipo, il venditore fasullo si è eclissato, è sparito. La vittima non ha potuto far altro che rivolgersi alla locale Stazione dei carabinieri e i militari sono giunti all’artefice dell’imbroglio, seguendo il percorso del denaro e individuando chi utilizzi l’utenza telefonica impiegata per il contatto. Si spera che la diffusione delle notizie su questi raggiri neanche troppo raffinati induca tanti a maggiore prudenza.