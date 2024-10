Iglesias. Ancora nessuna traccia di Macchia, il cane amico dei pellegrini

In campo anche i droni per cercare il cagnolino che accompagnava le persone durante il cammino di Santa Barbara

Di: Alessandra Leo, foto Facebook Macchia Monteponi

Ancora nessuna traccia di Macchia, il cane bianco dolce e affettuoso che era solito accompagnare i pellegrini durante una tratta del cammino minerario di Santa Barbara. Le sue ricerche proseguono senza sosta da oltre 20 giorni a Iglesias e dintorni, in campo ci sono anche i droni termici per cercarlo.

La preoccupazione cresce, ma la speranza di trovarlo in salute non si arresta e su Facebook sono state migliaia le condivisioni con la richiesta di aiuto per ritrovarlo.

“Questi giorni sono davvero difficili: i miei amici non riescono proprio a trovarmi, ma non mollano anzi intensificheranno le ricerche con altri mezzi - è uno degli ultimi post del profilo Facebook 'Macchia Monteponi', in cui vengono postati costantemente aggiornamenti e chi scrive si impersona nel povero cagnolino disperso -. In questi giorni la squadra dei volontari della Protezione Civile, capitanata da Paolo Sini volontario del Reparto volo emergenze con base ad Arzachena, con l’utilizzo dei droni termici e non, continueranno a cercarmi in lungo e in largo. Sono davvero persone fantastiche, se solo potessi dire e urlare dove sono.. Nel frattempo voi continuate a condividere foto post e annunci, perché da qualche parte su Fb qualcuno riuscirà a riconoscermi e mi aiuterà a tornare a casa. Grazie ancora per tutto quello che fate per me,lo so sono un maledetto cagnaccio, ma prima o poi tornerò…”.

Chiunque lo vedesse, contatti i profili @macchia.jackie.monteponi e @cammino_minerario_santabarbara.