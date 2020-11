Senzatetto danneggia nella notte le auto in sosta in viale Merello, arrestato dai poliziotti

Ecco di chi si tratta

Di: Alessandro Congia

Il lavoro della Polizia di Stato di Cagliari per il controllo del territorio della città è proseguito durante la notte, quando alcuni cittadini hanno chiesto aiuto alla Polizia, chiamando il 113, perché un uomo stava danneggiando le autovetture parcheggiate in Viale Merello, forando le gomme.

Intervenuti immediatamente, i poliziotti effettivamente hanno subito notato, all’altezza dell’incrocio tra via Pola e Via Mameli, una figura china tra due autovetture, intenta ad armeggiare sulle gomme. Alla vista dei poliziotti, il soggetto, con un gesto repentino, ha buttato subito a terra un coltello. Bloccato all’istante, è stato identificato per Marco Bonino, di anni 66 cagliaritano, senza fissa dimora.

Gli agenti prima di accompagnarlo in Questura hanno effettuato un lungo e meticoloso controllo al fine di accertare quante auto erano state danneggiate dal gesto inspiegabile del Bonino. In totale sette macchine presentavano la foratura di almeno una gomma. L’uomo è stato tratto in arresto per danneggiamento aggravato e trattenuto in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.