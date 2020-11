Fermati dalla Polizia in via Piovella, uno di loro butta la droga sotto l’auto: arrestati

Si tratta di due pregiudicati: ecco chi sono

Di: Alessandro Congia

Nella tarda mattinata di ieri, un equipaggio della Squadra Volante, nel transitare in Via Serbariu, ha notato un’autovettura con due occupanti a bordo. Il veicolo è stato fermato in Via Monsignor Piovella e nel momento in cui l’auto ha arrestato la marcia gli agenti hanno visto che lo sportello del passeggero si è aperto e l’occupante, chinatosi, ha gettato un oggetto sul manto stradale.

Notato questo particolare, i poliziotti hanno atteso l’arrivo di un altro equipaggio per procedere con maggiore sicurezza al controllo dei due soggetti. Mentre un poliziotto recuperava da sotto l’abitacolo un involucro contente 34 piccoli involucri, i due sono stati controllati e identificati: il passeggero, che era stato visto gettare l’involucro, Luca Melis 44enne, nonché proprietario del mezzo, e Stefano Corongiu, 38enne, residenti entrambi a Lanusei e con precedenti di polizia in materia di stupefacenti. Addosso al Corongiuè stato trovato un coltello tipo pattadase occultato nella tasca nella tasca del pantalone, mentre al Melis è stata trovata la somma di 165€ suddivisa in banconote di piccolo taglio.

Grazie alle analisi effettuate nei laboratori della Polizia Scientifica, si è appurato che la sostanza recuperata e sequestrata era eroina (32 dosi pari a 4,5grammi) e cocaina (2 dosi pari a 0,50 grammi). I due sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio e per il Corongiu è scatta anche la denuncia per porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere. Nella mattinata si terrà l’udienza di convalida.