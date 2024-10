Rapina in banca ad Assemini: malvivente mascherato riesce a scappare

Un uomo mascherato e armato di vetro ha rapinato la banca Intesa Sanpaolo ad Assemini. Fortunatamente nessun ferito. Indagini per individuare il colpevole

Di: Redazione Sardegna Live

Un malvivente con il volto coperto da una maschera chirurgica e i capelli nascosti sotto una parrucca ha compiuto una rapina questa mattina nella filiale di Assemini di Intesa Sanpaolo, impugnando un pezzo di vetro rotto. Dopo aver minacciato i presenti e rubato una piccola somma di denaro dalla cassa, il malvivente è fuggito a piedi per le strade circostanti.

Fortunatamente, durante il crimine non sono stati riportati feriti, anche se il personale medico è intervenuto per aiutare una delle vittime colpita da un forte stato ansioso.

Le ricerche per individuare il colpevole sono ancora in corso, con l'ausilio di varie pattuglie e professionisti specializzati. Le autorità giudiziarie sono state tempestivamente informate dell'accaduto e stanno attualmente raccogliendo ulteriori prove per identificare l'autore della rapina.