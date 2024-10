Avvistamenti. Ultime segnalazioni da Ales, Alghero e Cagliari | FOTO

Tre avvistamenti in Sardegna segnalati alla sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici. Le testimonianze includono foto di oggetti luminosi e triangolari

Di: Redazione Sardegna Live

Nuove segnalazioni di oggetti non identificati nei cieli della Sardegna. Il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici, Antoniomaria Cuccu, fa sapere di tre nuovi avvistamenti, a distanza di pochi giorni.

La prima testimonianza

Cosa è stato visto nel cielo nella notte di venerdì 11 ottobre?

Un' automobilista stava percorrendo la strada che da Elmas conduce a Cagliari quando, verso le 22:30 ha notato in lontananza tre fonti luminose molto intense e disposte una sopra l'altra.

Potevano essere le luci di qualche velivolo? “A quell'ora però – sottolinea Cuccu - non c'erano aerei diretti all' aeroporto di Elmas”.

“A quanto ci ha riferito la testimone – spiega il responsabile della sezione sarda del Centro Italiano Studi Ufologici - la stessa sera di venerdì ci sarebbero stati diversi avvistamenti nel cagliaritano e a Capoterra. Gli ufologi restano in attesa di ulteriori conferme”.

La seconda testimonianza

“La sera di lunedì scorso, 14 ottobre, verso le ore 20:00, un giovane si era recato sulla statale 292 Alghero - Villanova Monteleone con la sua reflex, per scattare delle foto con esposizione di 25 secondi, alla baia di Alghero – racconta Cuccu -. Fra tutte le foto che ha scattato, solo in tre di queste ha notato una strana presenza”.

“Stando a quanto si nota in una delle tre foto che vi proponiamo – continua il responsabile - sembrerebbe che in quella parte di cielo algherese, stesse stazionando un ‘oggetto triangolare’ circondato da un alone luminoso, mentre in quelle successive il giovane ci ha confermato che non si nota nulla di simile”.

Da qui “l’appello ai fotografi professionisti che hanno la curiosità di analizzare la foto in questione, di aiutarci a capire da cosa deriva questa strana immagine nella foto, non vista a occhio nudo dallo stesso autore”.

La terza testimonianza

“Ieri sera, mercoledì 16 ottobre, una nostra lettrice si trovava ad Ales, nell'oristanese – racconta Cuccu -. Verso le 19, rivolta in direzione Ovest, ha fatto alcuni scatti al cielo. Nel controllare le foto, ha notato in una di queste un particolare non visto a occhio nudo che ha suscitato in lei una certa curiosità”.