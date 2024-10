Aldo Fusco è il nuovo questore di Oristano

Il Questore Aldo Fusco si è insediato a Oristano, proveniente da Bari. Ha incontrato le autorità locali e reso omaggio ai caduti della Polizia di Stato

Di: Redazione Sardegna Live

La Polizia della provincia di Oristano accoglie il nuovo Questore. È il Dirigente Superiore Dottor Aldo Fusco, che ha preso possesso del suo incarico presso la Questura di Oristano il 14 ottobre scorso. Durante la sua prima giornata, il Questore Fusco ha partecipato alla cerimonia di deposizione della corona ai caduti della Polizia di Stato e ha poi incontrato i rappresentanti dei media locali per un saluto cordiale.

Successivamente, ha tenuto incontri con i dirigenti e i funzionari responsabili della Polizia di Stato in provincia, così come con le autorità locali, tra cui il Prefetto di Oristano Salvatore Angieri, il sindaco Massimiliano Sanna, il Presidente del Tribunale e il Procuratore della Repubblica.

Nei prossimi giorni, il Questore Fusco avrà incontri con altre personalità civili, militari e religiose del territorio, inclusi i Comandanti Provinciali dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, della Polizia Penitenziaria e l'Arcivescovo S.E. Monsignor Roberto Carboni.

Il Questore Fusco proviene da Bari, dove ha ricoperto il ruolo di Vicario del Questore. Con una laurea in Giurisprudenza e in Scienze della Pubblica Amministrazione, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989 e ha svolto varie mansioni in diversi distretti siciliani.

La sua carriera è stata caratterizzata da successi significativi nella lotta contro la criminalità comune e organizzata, coordinando operazioni di polizia cruciali per contrastare i clan attivi nelle province di Messina e Siracusa.