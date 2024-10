Sassari. Furti in Costa Smeralda: in un'auto decine di oggetti rubati

Biciclette, macchine fotografiche, computer droni e altro materiale informatico: denunciato un uomo

Di: Redazione Sardegna Live

Durante un'operazione di pattugliamento finalizzata a rafforzare i controlli sul territorio, gli agenti della Polizia Stradale hanno scoperto un caso di ricettazione nel centro storico cittadino lo scorso fine settimana.

All'interno del veicolo di un uomo sarebbero state trovate numerose refurtive provenienti da furti ai danni di turisti in vacanza nella zona della Costa Smeralda e del Nord della Sardegna.

Tra gli oggetti recuperati tre biciclette, macchine fotografiche, zoom fotografici, computer, droni e altro materiale informatico.

Tutto il materiale è stato sequestrato e l'uomo è stato denunciato per ricettazione, ma è attualmente in libertà in attesa di giudizio da parte dell'autorità competente.