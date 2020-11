Paura nella notte, vasto rogo minaccia le case: Vigili del Fuoco evitano il peggio

Il forte vento di maestrale ha spinto le fiamme fino alle abitazioni

Di: Alessandro Congia

Durante la notte il Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari ha ricevuto una richiesta di soccorso per un incendio di vegetazione a Santa Teresa Gallura, in località Porto Quadro. Le fiamme, partite da sterpaglie ed alimentate dal forte vento di maestrale, sono penetrate all'interno di una zona in cui sono ubicate delle ville.

L'intervento delle squadre del 115 di Arzachena e Tempio ha contenuto i danni alle strutture coinvolte e ha permesso che non si propagasse ulteriormente. Presenti sul posto Corpo Forestale e Protezione Civile: fortunatamente non ci sarebbero feriti.