Olbia. Rompe il braccialetto elettronico ed evade dai domiciliari, arrestato

Il giovane è stato rintracciato e arrestato dai carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane è stato arrestato nella serata di ieri dai carabinieri della Sezione Radiomobile di Olbia per evasione.

Già condannato per furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto ingiustificato d'armi, il giovane dallo scorso mese di maggio era ai domiciliari ma ieri pomeriggio, dopo essersi strappato il braccialetto elettronico dalla caviglia, è scappato.

La sua fuga, tuttavia, non è durata molto perché i carabinieri lo hanno rintracciato a circa un chilometro dall’abitazione dove stava scontando la pena, mentre passeggiava. Il giovane è stato quindi arrestato per evasione e denunciato per il danneggiamento doloso del dispositivo elettronico.