Il Consiglio dei ministri impugna legge sarda su assistenza primaria

Palazzo Chigi ha reso nota la decisione di impugnare la legge della Sardegna relativa all'assistenza primaria

Di: Redazione Sardegna Live

Palazzo Chigi, in un comunicato, ha reso nota al termine della riunione la decisione di impugnare la legge sarda relativa all'assistenza primaria.

"Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato due leggi regionali e ha deliberato di impugnare la legge della Regione Sardegna n. 12 del 20/08/2024, recante 'Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2023 in materia di assistenza primaria, in quanto talune disposizioni in materia di ordinamento civile, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa statale violano l'articolo 117, secondo comma, lett. l), della Costituzione", si legge nella nota.