Spaccio di droga in centro a Sassari: denunciato cittadino straniero

Operazioni straordinarie della Polizia di Stato a Sassari: identificati soggetti con precedenti e denunciato un cittadino per spaccio di marijuana in centro

Di: Redazione Sardegna Live

Servizio straordinario della Polizia di Stato a Sassari ai fini di prevenire e contrastare il compimento di reati, specie quelli di natura predatoria e in materia di sostanze stupefacenti.

DUECENTO PERSONE IDENTIFICATE

Nello specifico, nel centro del capoluogo sono stati impiegati numerosi equipaggi della Sezione Volanti, del Reparto Prevenzione Crimine di Abbasanta, della Squadra Mobile e, a più largo raggio, della Polizia Stradale, con l'identificazione di quasi 200 persone tra le quali anche individui gravati da precedenti di polizia per reati contro la persona e contro il patrimonio, nonché per spaccio di stupefacenti.

SPACCIO IN CENTRO

Durante le operazioni, in particolare, gli uomini della Squadra Mobile hanno denunciato per spaccio di stupefacenti un cittadino di origine straniera, che sarebbe stato colto in flagranza mentre cedeva della marijuana ad un acquirente. La perquisizione eseguita dagli agenti avrebbe consentito di rinvenire la droga occultata nelle tasche dei pantaloni dell'uomo.

Il servizio è solo uno dei tanti predisposti dalla Questura nelle ultime settimane nel centro storico cittadino, a seguito del verificarsi di episodi di violenza e di disturbo della cittadinanza.