Il Sardinia Radio Telescope alla ricerca di civiltà aliene nella Via Lattea

Il Sardinia Radio Telescope collabora con il progetto Breakthrough Listen per analizzare segnali radio dalla regione centrale della nostra galassia

Di: Redazione Sardegna Live

Cercare tra i meandri della regione centrale della nostra galassia per trovare eventuali firme tecnologiche di civiltà aliene: si tratta del programma internazionale Seti (Search for Extra Terrestrial Intelligence) a cui si è unito anche l'italiano Sardinia Radio Telescope, con una parabola dal diamentro di 64 metri. I primi risultati, in via di pubblicazione sulla rivista Acta Astronautica, sono stati presentati in occasione del Congresso Internazionale di Astronautica in corso a Milano.

L'iniziativa nasce dalla collaborazione tra l'Istituto Nazionale di Astrofisica e il progetto Breakthrough Listen, che a partire dal 2022 sfrutta anche la grande antenna che si trova in Sardegna per analizzare specifiche fasce di frequenze radio. In particolare, il radiotelescopio italiano ha analizzato i segnali provenienti dalla regione centrale della nostra Via Lattea, nella quale si concentrano una grande quantità di stelle con i relativi sistemi planetari, e quelli di 72 stelle designate come 'sorgenti di interesse' dalla missione Tess della Nasa. "Ci sono buone ragioni per pensare che un ingegnere extraterrestre possa conoscere e utilizzare la tecnologia radio, ma non possiamo fare ipotesi sulle frequenze a cui potrebbe farlo", ha osservato Lorenzo Manunza dell'Università di Cagliari, che ha guidato lo studio .

Hanno partecipato alla ricerca anche Monica Mulas, Luca Pizzuto e Alice Vendrame, dello stesso ateneo, insieme ad Andrea Melis e Maura Pilia dell'Inaf e altri ricercatori americani. "È fondamentale che copriamo quanti più canali radio possibile utilizzando una gamma quanto più variegata di strutture osservative", ha concluso Manunza. La ricerca non ha portato alla scoperta di alcun messaggio riconducibile a possibili civiltà aliene ma è comunque preziosa: "il Sardinia Radio Telescope - ha detto Melis - sta contribuendo a ridurre le incertezze sulla potenza che dovrebbero avere eventuali trasmettitori extraterrestri per poterci raggiungere nelle frequenze finora osservate".