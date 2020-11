Cade dalla bici a Giba, il cadavere trovato dopo un'ora

Malore fatale o incidente?

Di: Redazione Sardegna Live

È stato rinvenuto dopo un'ora il corpo senza vita di Maurizio Uccheddu, l'operaio 41enne di Giba caduto dalla bici a causa di un malore, o forse morto proprio in seguito ai traumi riportati nella caduta.

L'incidente in via San Pietro, alla periferia del paese. A notare il suo corpo, attorno alle 17,30 di mercoledì, alcuni passanti che hanno subito allertato i soccorsi. Ma per Uccheddu non c'era più nulla da fare.

Sul posto è intervenuto il 118, i cui operatori non hanno potuto che constatare il decesso del malcapitato.