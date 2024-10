Cagliari. Dall’affidamento in prova al carcere: 48enne trovato con la cocaina

Nel corso di una perquisizione eseguita dagli agenti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile l'uomo è stato trovato con 120 grammi di cocaina

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di giovedì scorso, nel quartiere Is Mirrionis, la Polizia ha arrestato un quarantottenne cagliaritano, accusato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

L’uomo, con precedenti specifici e sottoposto alla detenzione dell’affidamento in prova per lo stesso reato, nel corso di una perquisizione eseguita d’iniziativa dal personale della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile, è stato trovato in possesso di circa 120 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi.

Durante l’attività gli agenti hanno inoltre sequestrato: un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e la somma di 2.300 euro in contanti.

Al termine delle incombenze l’indagato è stato condotto presso il carcere di Uta (CA).