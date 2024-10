Sarule. In casa con circa 4 tonnellate di marijuana: blitz dei carabinieri | VIDEO

Nei guai è finito un 37enne

Di: Redazione Sardegna Live

Operazione dei Carabinieri dell’Aliquota Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Ottana e delle Stazioni di Sarule e Orotelli, con l’ausilio specialistico dei colleghi dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna e di una unità cinofila, a Sarule dove sono state sequestrate circa 4 tonnellate di marijuana.

Il blitz (video in basso) è avvenuto nella mattinata di venerdì scorso, 11 ottobre, giorno in cui i militari hanno anche arrestato un 37enne del posto accusato detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana. La droga è stata trovata all’interno di un’abitazione del centro storico di Sarule, stoccata in 482 sacchi.

L’ingente quantitativo di marijuana, pari a 3.717 chilogrammi, è stato interamente sequestrato dopo le analisi di laboratorio che hanno consentito di dimostrate come il THC eccedesse i limiti consentiti dalla legge.

L’arresto del 37enne è stato convalidato dal GIP del Tribunale di Nuoro che ne ha disposto gli arresti domiciliari. Le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori sviluppi.

"Il risultato dell’operazione – sottolinea l’Arma - è frutto dei quotidiani servizi di controllo del territorio e monitoraggio, delle silenziose osservazioni a distanza eseguite dai Carabinieri sia nelle campagne della giurisdizione che nei centri abitati, azioni compiute dai militari dall’articolazione territoriale e dallo Squadrone Cacciatori specializzati nel mimetizzarsi nella macchia mediterranea, in scenari operativi impervi, ma anche nei centri abitati, al fine di monitorare il territorio oltre che per trovare coltivazioni illecite anche alla ricerca di latitanti e catturando".