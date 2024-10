Ancora fiamme in Sardegna: oggi elicottero a Girasole

Undici gli incendi divampati nell’Isola nella giornata di oggi

Di: Redazione Sardegna Live - foto d'archivio

La Sardegna deve fare i conti ancora con gli incendi: undici quelli divampati oggi, uno dei quali ha richiesto l’intervento di un mezzo aereo della flotta regionale.

Un elicottero è decollato dalla base di Villasalto per spegnere un rogo scoppiato a Girasole, in località C. Cannas, e supportare gli uomini del Corpo Forestale di Tortolì. Sul posto hanno operato anche il GAUF di Lanusei, le squadre Forestas di Baunei e Tortolì e i Vigili del fuoco di Tortolì.