Carabiniere morto dopo un frontale ad Alghero, attesa per l'autopsia

Il conducente dell’auto che ha invaso la corsia si trova ricoverato al Santissima Annunziata

Di: Redazione Sardegna Live

Sarà nominato domani dalla Procura di Sassari un perito dell'Istituto di medicina legale che avrà il compito di svolgere l'esame esterno sul corpo di Pietro Mastino, il carabiniere di 55 anni morto ieri mattina in un incidente stradale tra Alghero e Olmedo.

Il conducente dell'auto che ha invaso la corsia su cui procedeva Mastino è ricoverato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in stato di arresto con l'accusa di omicidio stradale. Il pm Angelo Beccu ha depositato oggi la richiesta di convalida dell'arresto con cui chiede anche l'applicazione di una misura cautelare.

Nel frattempo il 34enne residente a Olmedo, come la vittima, resta ricoverato in condizioni gravi ma la sua vita non è in pericolo. Se dovesse essere dimesso prima della convalida, finirà agli arresti domiciliari.