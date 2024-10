Avis Provinciale Sassari: venerdì e sabato raccolta sangue alla Fiera Promo Autunno

I volontari saranno presenti alla Fiera anche per fornire tutte le informazioni sulla donazione di sangue e plasma

Di: Redazione Sardegna Live

Anche quest’anno l’Avis Provinciale di Sassari sarà presente alla Fiera Promo Autunno, che si terrà questa settimana, da venerdì 18 a domenica 20 ottobre, negli spazi di Promocamera, a Predda Niedda.

Nonostante la donazione di sangue sia un gesto sicuro e semplice, di solidarietà e di grande altruismo, molte persone sono scoraggiate nel compiere questo atto a causa dei numerosi falsi miti ancora molto diffusi. Per questo è importante continuare a sensibilizzare la cittadinanza e diffondere la conoscenza per abbattere qualsiasi barriera.

La donazione è pericolosa? Abbassa le difese immunitarie? È una pratica che richiede molto tempo? A queste e a tante altre domande i volontari e gli esperti dell’Avis risponderanno proprio nel fine settimana della Fiera Promo Autunno.

Sarà un’occasione per ricevere informazioni chiare, scoprire tutti i vantaggi e dare il proprio contributo per salvare vite umane donando il sangue. “Siamo molto contenti che la collaborazione con Claudio Rotunno, organizzatore e patron della Fiera, contini e si rafforzi nel segno della solidarietà – afferma Antonio Dettori, presidente dell’Avis Provinciale Sassari -. Essere presenti alla Promo Autunno significa poter intercettare nuove persone con lo scopo di raggiungere nuovi donatori e contribuire così al raggiungimento dell’autosufficienza in Sardegna”.

“Spesso, purtroppo – sottolinea il presidente - le persone capiscono l’importanza della donazione solo nel momento in cui sono direttamente coinvolte. Con le nostre attività cerchiamo proprio di promuovere la cultura del dono e diffondere il valore della cittadinanza attiva”.

L’autoemoteca dell’Avis Provinciale sarà presente alla Fiera venerdì 18 e sabato 19 dalle 15 alle 19. È possibile prenotare la donazione sul sito della stessa provinciale: https://avisprovincialesassari.it/