Al via le vaccinazioni antinfluenzali in Sardegna: pronte 400mila dosi

Cagliari, Quartu, Isili, Muravera e Senorbì i Comuni coinvolti nella distribuzione

Di: Redazione Sardegna Live

Prende il via la campagna di vaccinazione antinfluenzale in Sardegna per l'anno 2024- 2025. Oltre 400mila le dosi ordinate per tutta l'Isola, 120mila quelle destinate alla Asl di Cagliari. L'ambulatorio di vaccinazioni del Binaghi ha già ricevuto le prime 20mila dosi e le sta distribuendo ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta, alle Rsa e a tutti i richiedenti. Coinvolti nella distribuzione i comuni di Cagliari, Quartu Sant'Elena, Isili, Muravera e Senorbì. La novità di quest'anno è l'accordo siglato nel mese di settembre con i medici di famiglia per l'effettuazione del vaccino non solo pneumococco ma anche per l'herpes zoster.

"Confidiamo in una forte adesione di medici e pediatri. L'obiettivo infatti - spiega Gabriele Mereu, responsabile del servizio di vaccinoprofilassi del dipartimento di prevenzione della Asl di Cagliari - è quello di aumentare le coperture che che l'anno scorso sono state in Sardegna tra le più basse in Italia. La vaccinazione è indicata alle categorie di persone fragili, anziani, ricoverati, pazienti cronici, bambini fragili, operatori sanitari, popolazione sopra i 60 anni e bambini da 6 mesi a 6 anni senza patologie".

La vaccinazioni può essere fatta insieme alla dose anticovid, antipneumoccocco e anti zoster. Per richiedere la vaccinazione è necessario mandare una mail a vaccinazioneantinfluenzale@aslcagliari.it: medici, Rsa e privati che ne fanno richiesta saranno poi ricontattati per la consegna.